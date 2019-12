Romina e Jolanda erano come mamma e figlia: l'ex moglie di Al Bano ha voluto ricordare un momento molto felice che la legava alla suocera.

Jolanda Carrisi, la mamma di Albano, è scomparsa all’età di 96 anni lasciando un grande dolore nella famiglia del cantante: Romina Power la ricorda con un tenero scatto. Album di fotografie alla mano e tanta dolcezza: la moglie di Albano rievoca i ricordi che la legano alla suocera. In particolare, di fronte a uno scatto con Jolanda e la figlia non può che commentare: “Ricordi fermi nel tempo”. Nonostante la sua assenza al funerale, sui social la donna aveva scritto che Jolanda era “una delle persone che ho amato di più”. In effetti, il loro rapporto era davvero speciale.





Romina Power e Jolanda Carrisi

Romina Power non ha partecipato ai funerali di Jolanda Carrisi, morta pochi giorni fa all’età di 96 anni. Tuttavia, il legame che avevano le due donne era davvero speciale e più volte Romina l’ha ricordato sui social (“Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata.

Vivrai per sempre nel mio cuore” scrive sul profilo). In particolare, sono apparse su Instagram molte immagini dall’album di famiglia che rivelano quanto era importante Jolanda per Romina. In un messaggio nel quale spiegava l’assenza ai funerali, la Power scrive: “Ognuno vive il dolore a modo suo”. Tra meno di un mese Jolanda avrebbe compiuto 97 anni e Romina aveva promesso di festeggiare insieme a lei e ad Al Bano. Ma purtroppo la donna è scomparsa prima.

In un tenero scatto degli anni Ottanta, poi, Romina mostra un dolce ricordo di Jolanda e della figlia Ylenia. Tre generazioni differenti in un momento in cui il dolore non aveva ancora invaso le loro vite: le tre donne sono sorridenti e abbracciate. Poco tempo dopo, però, la scomparsa di Ylenia porterà sofferenza.

Inoltre, la fine del matrimonio con Al Bano segnerà un’altra dura prova nelle vite della famiglia Carrisi.