Quali sono state le peggiori liti in televisione? La furia di Barbara D’Urso, Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Giancarlo Magalli

Resterà nella storia della televisione come uno dei momenti più aspri andanti in onda negli ultimi anni. Stiamo ovviamente parlando della lite a Live – Non è la D’Urso, avvenuta nientemeno che tra la padrona di casa e il giornalista sportivo Sergio Vessicchio. L’epico scontro ha portato Barbara D’Urso a tranciare di netto il collegamento con il reporter campano, che ha osato ricordarle la sua estromissione dall’Ordine dei giornalisti negli anni 90, proprio come è successo a lui in questi giorni. L’episodio, divenuto virale nel giro di poche ore, ha riportato alla memoria altre storiche risse televisive, tuttora ben vive nella memoria del pubblico.

Ilary Blasi contro Fabrizio Corona

Come non ricordare a tal proposito lo scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip? Anche in quel caso, la conduttrice romana tolse la parola all’ex re dei paparazzi, troncando di fatto il collegamento.

L’ex fotografo rivendicò poi il proprio diritto di replica, ma la reazione dell’ex Letterina è rimasta iconica nel panorama della tv nazionale.

Alessia Marcuzzi contro Eva Henger

Che dire poi della sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger all’Isola dei Famosi? Ci riferiamo ovviamente al noto canna gate, che vide come protagonista l’ex tronista Francesco Monte, accusato proprio dall’ex attrice a luci rosse. In quel frangente, la padrona di casa si scontrò contro la Henger, che accusava appunto Monte di aver fatto uso di droga nel corso della trasmissione.

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe

Impossibile infine non menzionare la lite verbale tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe a I Fatti Vostri . I due, che non hanno mai fatto mistero della reciproca antipatia, avevano discusso sull’età del conduttore, portando poi il giornalista a sbottare contro la collega, dandole sostanzialmente della “rompipa**e” in diretta.