Barbara D'Urso non ci ha visto più, e alla fine ha deciso di far chiudere il collegamento con Sergio Vessicchio, che ha insultato lei e i suoi ospiti.

Si è scatenata una furibonda lite tra Barbara D’Urso e Sergio Vessicchio, e sembra che alla fine la conduttrice abbia avuto la meglio su quanto detto dall’ex giornalista.

Barbara D’Urso contro Sergio Vessicchio

E’ culminata in una vera e propria lite la diatriba tra Barbara D’Urso e Sergio Vessicchio, con tanto di applausi e tifoserie da parte del pubblico. Tutto è iniziato quando l’ex giornalista ha accusato la conduttrice di essere stata radiata dall’Albo dei giornalisti. Pronta la replica di Carmelita, che invece ha affermato di aver restituito volontariamente il tesserino poiché i suoi programmi contengono pubblicità (fatto vietato agli appartenenti all’Albo). La conduttrice ha rivelato anche che il tribunale avrebbe stabilito che, pur senza tesserino, lei avrebbe comunque potuto intervistare gli ospiti dei suoi programmi.

“Il tribunale ha dato ragione a me!”, ha detto furiosa la conduttrice, scatenando a sua volta la reazione di Vessicchio.





“Ti faccio nera Barbara, ti metto ko. Con me non la spunti”, ha detto lui e poi, rivolto ai due opinionisti Giovanni Ciacci e Giampiero Mughini, ha continuato: “Inviti nel tuo studio dei mezzi uomini!” Barbara D’Urso alla fine ha deciso di chiudere il collegamento con un sonoro “salutame a soreta” rivolto all’ex giornalista, e ha cambiato argomento tra gli applausi del pubblico. Di recente proprio Vessicchio è stato radiato dall’albo dei giornalisti per aver pronunciato frasi ritenute oscene o sessiste, fatto che ha scatenato la sua ira verso tutti i presenti allo show della D’Urso.