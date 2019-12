Marco Carta contattato per partecipare al Grande Fratello Vip: arriva la smentita di Alfonso Signorini.

Il cast del Grande Fratello Vip 4 sta prendendo forma giorno dopo giorno. Dopo la conferma ufficiale della presenza di altri tre concorrenti, si aspetta ora con una certa ansia di conoscere i nomi degli altri protagonisti del reality show dedicato ai famosi. Intanto, qualche giorno fa era stato detto che Marco Carta aveva rifiutato l’invito di partecipare al programma. Il cantante sardo aveva infatti pubblicato una IG Stories dove lui stesso dichiarava di essere stato chiamato per il Gf Vip, ma di aver declinato la proposta.

In merito dunque a tale dichiarazione dell’ex vincitore di Amici, nella scorsa puntata di CR4 – La repubblica delle donne il direttore Alfonso Signorini, nonché conduttore della quarta edizione dello show Mediaset, ha pertanto deciso di svelare tutta la verità.

Alfonso Signorini contro Marco Carta

Proprio sul presunto rifiuto di Marco Carta al Grande Fratello Vip ha dunque voluto dire la sua Alfonso Signorini.

Il giornalista ha così letteralmente smascherato il cantante, ribadendo di non avergli mai fatto alcuna proposta per entrare nella casa di Cinecittà. Come risponderà a tutto ciò l’ex vincitore di Sanremo?