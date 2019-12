La sorpresa che Emma Marrone ha fatto ai suoi genitori ha funzionato alla grande: ad aiutare la cantante è stato suo fratello Francesco.

Emma Marrone ha fatto una splendida sorpresa ai suoi genitori per Natale: la cantante, con la complicità di suo fratello Francesco, si è recata a casa loro nel cuore della notte prima della data prevista.

Emma Marrone: genitori

Con 3 video su Instagram Emma Marrone ha rivelato ai suoi fan la splendida sorpresa fatta ai suo genitori: la cantante infatti ha deciso di recarsi a casa loro prima del previsto e nel pieno della notte. I due, ancora a letto e assonnati, sono stati felicissimi di vedersela spuntare davanti mentre cantava sulle note di Stupida Allegria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Mio Mondo♥️ (@cu_tuttu_lu_core_emma) in data: 18 Dic 2019 alle ore 9:51 PST

“Tornerò, tornerò tutte le volte che andrò via…” ha intonato la cantante mentre si dirigeva entusiasta verso la camera dei genitori, i quali l’attendevano per la Vigilia di Natale.





Complice della sorpresa Natalizia fatta ai genitori è stato Francesco “Checco”, fratello minore della cantante.

Dopo la sorpresa fatta ai suoi, Emma ha commentato compiaciuta: “Sono veramente brava a fare le sorprese quando mi ci metto.”

La cantante, da poco uscita da un periodo travagliato dovuto alla sua malattia e all’operazione da lei subita, ha un legame fortissimo con i suoi genitori e suo fratello, che l’hanno sempre sostenuta sia per quanto riguarda la carriera sia per quanto riguarda il privato. Emma non ha infatti mai nascosto che i primi a soffrire per le sue condizioni di salute sarebbero stati proprio loro, da sempre gli affetti più grandi della cantante.