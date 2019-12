Whamageddon 2019: cos’è e quali sono le regole del gioco

Whamageddon è il gioco di sopravvivenza più atteso quando si avvicina il Natale: cos'è e quali sono le regole della challenge.

Whamageddon è un gioco di sopravvivenza inventato da alcuni ragazzi danesi: il vincitore della challenge è colui che in tutto il mese di dicembre riesce a non ascoltare, nemmeno per sbaglio, il brano Last Christmas.

Whamageddon 2019

Non appena infatti inizia l’ultimo mese dell’anno, il brano spopola ovunque: in radio, nelle pubblicità, al bar, nel cinepanettone di turno. Ovunque, tanto che può ormai essere considerato l’inno ufficiale del Natale. Whamageddon nasce quindi dall’esigenza di liberarsi di questa canzone: poche le regole del gioco e comune l’obiettivo da raggiungere.

La prima regola chiarisce che il fine è andare avanti il più a lungo possibile senza sentire Last Christmas degli Wham!. La seconda spiega quando inizia e quando finisce, ovvero rispettivamente il 1 dicembre e il 24 dello stesso mese, usando ciascuno il proprio fuso orario.

Nella terza si sottolinea che, come si evince dal nome del gioco, l’unica versione che conta e che non bisogna ascoltare è quella originale. Sono infatti accetti tutti i remix e le cover.

La quarta e ultima regola sancisce l’eliminazione dalla challenge per chiunque risonosca la canzone. Dopodiché ce n’è anche una bonus, ovvero quella di postare sui social con l’hashtag #whamageddon quando e come si è stati colpiti e affondati. Infine, i ragazzi danesi autori della sfida hanno aggiunto un ultima considerazione che riguarda l’aspetto del gioco. Questo ciò che si legge sul sito ufficiale: “L’idea è che sia un gioco d sopravvivenza, non di lotta a eliminazione”.