Olivia Newton-John ha venduto all'asta la giacca di pelle che ha indossato in "Grease": l'acquirente, però, le ha rimandato indietro il pacco.

L’iconica giacca di pelle nera di Olivia Newton-John del film “Grease” è stata venduta il mese scorso a $243.200 in un’asta di beneficenza. La 71enne, infatti, aveva deciso di mettere all’asta oltre 500 articoli della sua carriera (tra cui costumi, premi, gioielli e altri cimeli) per raccogliere fondi per il suo centro per il cancro dopo che le è stato diagnosticato il cancro al seno per la terza volta dal 1992. La cantante e attrice, nonché vincitrice dei Grammy, probabilmente pensava che la sua amata giacca di pelle nera fosse andata via per sempre. Ma l’acquirente, che diceva di essere il suo fan numero uno, aveva altre idee.

“Questa giacca appartiene a te e all’anima collettiva di coloro che ti amano – ha detto l’ignoto acquirente -, quelli per i quali sei la colonna sonora della loro vita.

Non dovrebbe sedere nell’armadio di un miliardario per i diritti di vantarsi dei country club”. “Per questo motivo – ha aggiunto in un video – lo restituisco umilmente e rispettosamente al legittimo proprietario, che sei tu”.





Olivia Newton-John ha venduto all’asta la sua iconica giacca di pelle che ha indossato in “Grease”: purtroppo, però, l’acquirente le ha rimandato indietro il pacco. L’attrice, al momento dello scarto del pacco, sembrava scioccata. “Sei serio?” ha detto prima di abbracciare un uomo. “Questa è la cosa più dolce che abbiano mai fatto”.

L’acquirente che ha acquistato la giacca all’asta voleva rimanere anonimo. La casa d’aste, tuttavia, ha detto che si tratta di un medico e un imprenditore di tecnologia medica.

La giacca e i pantaloni attillati indossati da Newton-John nel film del 1978 sono stati venduti separatamente nell’asta del 2 novembre scorso per oltre il doppio della loro stima. In totale sono stati raccolti $405.700 da donare al Centro di ricerca e benessere sul cancro in Australia. Olivia sembrava elettrizzata quando l’uomo le ha chiesto di mettere la giacca in mostra nel suo centro oncologico. “Sì, è sempre stato il mio sogno farlo, quindi sì!”, ha detto l’attrice.