Uomini e Donne si prende una pausa per le feste natalizie: ecco quando riprenderà il via e quali saranno le novità per i protagonisti dello show.

Come sempre durante il periodo natalizio Uomini e Donne subirà un periodo d’arresto: per sapere come proseguiranno le vicende dei protagonisti al trono di Maria De Filippi bisognerà attendere il 7 gennaio.

Uomini e Donne: in onda nel 2020

Dal 23 dicembre Uomini e Donne si ferma per le ferie natalizie: per rivedere i battibecchi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari bisognerà attendere quindi il 7 gennaio. Ad annunciarlo sono state le stesse pagine ufficiali del programma, dove sono anche scritti i messaggi d’auguri ai telespettatori. Per sapere cosa accadrà al trono di Giulio Raselli e a quello di Carlo Pietropoli bisognerà dunque attendere i primi giorni di gennaio 2020. Quel che già è noto è che all’inizio del nuovo anno Maria De Filippi dovrà presentare anche la tronista che andrà a prendere il posto di Veronica Burchielli.

Di chi si tratterà?





Anche per quanto riguarda la versione over del dating show potrebbero esserci grosse novità. Mentre circola la voce che Ida Platano e Riccardo Guarnieri possano decidere di lasciare il programma e continuare la loro storia al di fuori degli studi, c’è anche chi ha ipotizzato che ormai la storia tra Gemma e Juan Luis sia ormai agli sgoccioli, specie dopo i messaggi che lui avrebbe inviato di nascosto a un’altra donna (fatto di cui Gemma è stata messa al corrente nelle ultime puntate prima dello stop natalizio). Grandi perplessità anche sul ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo, sancito da un diamante e da una promessa di nozze. Tra i fan c’è già chi si chiede quanto dureranno e se davvero convoleranno a nozze…