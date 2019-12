Uomini e Donne: tre protagonisti lasciano il trono?

Con il 2020 tre volti storici di Uomini e Donne potrebbero abbandonare definitivamente il programma: ecco di chi si tratta.

Secondo indiscrezioni tre dei protagonisti storici di Uomini e Donne potrebbero lasciare il programma nella prossima edizione del dating show di Maria De Filippi: si tratterebbe di Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Tre protagonisti lasciano Uomini e Donne

Con l’inizio del Grande Fratello Vip 4 ha iniziato a circolare la voce secondo cui alcuni volti storici del famoso dating show di Maria De Filippi potrebbero fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Inoltre due di questi, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, potrebbero decidere di continuare la loro storia d’amore al di fuori del programma. Voci sull’abbandono dei tre volti storici di Uomini e Donne si sono fatte sempre più insistenti, e per il momento sembra anche che una delle più accreditate vorrebbe Riccardo nella casa del Grande Fratello Vip.

Quelle sulla possibile partecipazione di Gemma o di Ida al programma invece non hanno ancora trovato conferme.





Gemma Galgani è uno dei volti storici del dating show, e per anni ha tenuto il pubblico col fiato sospeso con la sua storia travagliata con “Il Gabbiano” Giorgio Manetti, anche lui ex volto storico del programma. Intanto sembra che alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, tra i concorrenti già preannunciati, vi sarà anche Andrea Dal Corso, ex fidanzato di Teresa Langella ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. Tra gli altri concorrenti del reality show ci saranno Rita Rusic, Pago e Adriana Volpe.