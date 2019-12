Vittorio Feltri contro il Natale: sul suo profilo Twitter pubblica un post di poche parole contro la Festa più attesa dell'anno.

Il Natale e le feste sono un evento atteso tutto l’anno da moltissime persone. Tra queste non c’è sicuramente il direttore di Libero Vittorio Feltri. Qualche giorno fa su Twitter aveva pubblicato un post in cui avvisava gli utenti di non fargli gli auguri di buon Natale. La reazione poteva essere decisamente poco piacevole.

Intorno alle 12.30 del 24 Dicembre 2019, a poche ore dal Natale, il giornalista ha pubblicato un altro tweet in cui ribadisce la sua avversità verso il 25 Dicembre. Questo quanto scritto sul social: “Il bello del Natale è che viene una volta all’anno e dura un giorno solo“. Poche parole ma piuttosto chiare e nette: Vittorio Feltri non è per niente un amante del Natale.





Vittorio Feltri: post contro il Natale

Il tweet in poche ore ha ricevuto oltre mille “Mi Piace” e 164 condivisioni: questo significa che non è l’unico a pensarla in questo modo.

Recentemente, sempre su Twitter, Vittorio Feltri si era reso protagonista di un’altra invettiva, questa volta contro Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano. Feltri non aveva usato mezzi termini, sferrando un nuovo attacco nei confronti di Scanzi: “È convinto di essere un campione come Leo Messi. Chiamate gli infermieri. Non sta in piedi e si aggrappa al fisco, l’unica sua risorsa dialettica” recita il messaggio che il direttore di Libero ha indirizzato al giornalista. Lo scontro tra i due va avanti da Ottobre 2019.