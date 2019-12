Melanie Panayiotou è morta il 27 dicembre 2019, a tre anni di distanza dalla morte del fratello George Michael (Natale 2016). Aveva 55 anni.

Il 25 dicembre 2019 è morta la sorella di George Micheal, Melanie Panayiotou: la 55enne è stata trovata senza vita il giorno di Natale nella sua abitazione. Tre anni prima, inoltre, moriva il fratello, il 25 dicembre 2006. La sorella maggiore di Melanie, Yioda Panayiotou ha trovato il suo corpo riverso a terra e ha subito allertato i soccorsi. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al decesso.





É morta Melanie Panayiotou

La Polizia aveva ricevuto una chiamata di soccorso per una donna sulla cinquantina morta il giorno di Natale nello stesso quartiere dove ha perso la vita anche Melanie Panayiotou. Erano le 19:35 circa. Per gli inquirenti si trattava di una coincidenza sospetta. A ritrovare il corpo della sorella del cantante George Michael morto esattamente 3 anni prima (Natale 2016) è stata la sorella maggiore, Yioda Panayiotou.

Un’altra strana coincidenza, appunto, è che la 55enne è morta proprio nello stesso giorno del fratello a tre anni esatti di distanza. Melanie e George erano molto legati: dopo la sua morte il cantante aveva lasciato tutto il suo patrimonio alle sorelle.

In un’ultima intervista rilasciata da Melanie, inoltre, la donna esprimeva un auspicio sul film ispirato proprio alla vita del fratello defunto: “La mia famiglia ed io speriamo che tutti voi apprezziate il film, e la musica di Yog vecchia e nuova, intrecciata splendidamente in questa divertente e facile storia d’amore e di amore per sé stessi”. George Michael è morto all’età di 53 anni per un infarto.