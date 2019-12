Fabrizio Corona torna sui social: nuovo video con foto di famiglia

Fabrizio Corona ha pubblicato un video sui suoi profili social nel quale mostra altri tasselli di famiglia: mamma Gabriella e papà Vittorio.

Fabrizio Corona è tornato sui social: con un video su Instagram il re dei paparazzi presenta un altro tassello della sua famiglia. Infatti, dopo l’abbraccio con il figlio Carlo nel giorno di Natale, Corona ha stupito ancora una volta in suoi fan. Su Instagram appare con i capelli lunghi molto più di come siamo abituati a vederlo e con una barba brizzolata non curata. Sembra osservare delle foto di famiglia. Insieme ai precedenti scatti, dunque, Fabrizio Corona continua a regalare pezzi di vita vissuta: dalla mamma Gabriella al papà Vittorio.





Fabrizio Corona torna sui social

L’ultima immagine era quella pubblicata il 25 dicembre 2019: Fabrizio Corona era tornato sui social con uno scatto insieme al figlio Carlos dopo essere uscito dal carcere. Pochi giorni dopo, però, il re dei paparazzi ha pubblicato un video sui suoi profili social nel quale mostra altri tasselli di famiglia: mamma Gabriella e papà Vittorio.

Di spalle nelle riprese, Fabrizio osserva in silenzio dei ritratti di famiglia. Il commento al video è (non a caso): “La mia famiglia, i Corona’s“.

Visualizza questo post su Instagram LA MIA FAMIGLIA. I CORONA’S. Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 28 Dic 2019 alle ore 10:07 PST



Fabrizio Corona è uscito dal carcere lo scorso 7 dicembre con un differimento della pena concesso dal Tribunale di Milano. La patologia di cui soffre (patologia psichiatrica), secondo i magistrati, “non può essere adeguatamente curata” all’interno di un carcere. Perciò sono stati disposti i domiciliari presso un istituto di cura in provincia di Monza-Brianza.Le pene che dovrà scontare ammontano a 9 anni e 8 mesi.