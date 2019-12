Juan Luis Ciano è stato invitato a lasciare Uomini e Donne: nella puntata del 5 gennaio, infatti, emergono parecchi dettagli sul suo conto.

Durante le registrazioni della puntata del Trono Over di Uomini e Donne che andrà in onda il 5 gennaio è emersa una grande novità: Juan Luis lascerà definitivamente il programma? Secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe invitato il cavaliere ad andarsene dopo aver scoperto molti retroscena su di lui. Ad esempio, la scorsa settimana Armando aveva fatto esplodere una bomba di gelosia quando aveva rivelato una presunta amicizia tra Juan, la sorella e un’amica fiorentina. Se ciò non bastasse, però, abbiamo scoperto ulteriori dettagli che potrebbero allontanare il nuovo amore di Gemma da Uomini e Donne. Vediamo di cosa si tratta.





Uomini e Donne: Juan lascia?

Il cavaliere, infatti, non sente da tempo Gemma da quando Armando ha messo tra la loro storia l’amicizia con la sorella e l’amica di Firenze. Dunque sembra proprio che ci sia aria di crisi nella coppia. Ma non solo: durante le registrazioni è emerso come Juan partecipi al programma soltanto per una scommessa. Lui chiaramente ha negato, ma nessuno gli ha creduto. Dopo aver scoperto il suo obbiettivo, dunque, la conduttrice non ha potuto non invitarlo ad andarsene. Infine, chiedendo alle dame se qualcuna fosse interessata al cavaliere ha ottenuto soltanto pareri negativi. Ma Juan era entrato per interesse verso Aurora, dalla quale però ha ottenuto un due di picche. Forse per il cavaliere finirà così l’avventura a Uomini e Donne.