Barbara D'Urso festeggia il suo Capodanno a Dubai: lo scatto senza trucco fa impazzire i fan.

Barbara D’Urso pubblica per Capodanno 2020 uno scatto senza trucco nella splendida Dubai. L’amata conduttrice di Canale 5 si è mostrata sui sociale acqua e sapone. I fan si schierano: “Sei più bella così”.

Barbara D’Urso senza trucco a Capodanno

Barbara D’Urso, pseudonimo di Maria Carmela D’Urso, è un’attrice televisiva, conduttrice e scrittrice italiana. Molto amata dal grande pubblico, la donna conduce trasmissioni Mediaset in esclusiva su Canale 5 dal 2003. Sono suoi i celebri programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live- Non è la D’Urso. In passato la D’Urso ha condotto anche diverse edizioni del Grande Fratello.

In occasione delle vacanze natalizie, la donna ha deciso di trascorrere le sue vacanze a Dubai, meta scelta anche dai Ferragnez per Capodanno. La donna si sta rilassando e non smette di aggiornare i suoi fan di Instagram sul meraviglioso viaggio.

Lo scatto pubblicato in riva al mare mostra una Barbara D’Urso inedita: espressione rilassata e volto struccato la ringiovaniscono notevolmente.

La foto di Barbara D’Urso senza trucco a Capodanno ha fatto il boom di like e ha ricevuto numerosi commenti. Pare proprio che i suoi fan la preferiscano acqua e sapone. “Bellissima al naturale” scrivono o ancora “Meglio senza trucco e filtri”. Insomma la D’Urso non sbaglia un colpo e il suo 2020 sembra essere iniziato all’insegna del relax e della spensieratezza, testimone di questo, un altro scatto che la raffigura nel deserto intenta a eseguire un passo di danza.