Chiara Ferragni e Fedez sono al centro di una nuova polemica: i due utilizzano account fake? La vicenda.

Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia molto chiacchierata. Tantissime sono le critiche che ricevono ogni giorno e molti altri i commenti di chi li segue per rimanere aggiornato sulle avventure del piccolo Leone. L’ultimo scandalo riguarderebbe indirettamente proprio il bambino. Mamma Chiara ha recentemente pubblicato per errore una storia su Instagram mostrando il piccolo Leo intento a usare il tablet di famiglia. Sullo schermo erano visibili profili e password di due account fake: Chiara Ferragni e Fedez usano profili falsi?

Chiara Ferragni e Fedez hanno account fake?

I Ferragnez stanno trascorrendo l’ultima parte delle vacanze natalizie a Dubai, insieme al resto della grande famiglia. Nonostante il periodo di relax, gli scandali sono sempre dietro l’angolo e il 2020 è cominciato all’insegna del trash assoluto. Parrebbe infatti che Chiara abbia accidentalmente pubblicato una storia su Instagram riprendendo il piccolo Leone mentre gioca con l’iPad.

Non ci sarebbe nulla di male in questo se il bambino non stesse osservando una Nota contenente account e password di due profili falsi sui social.

@63camilla è proprio uno di questi e si trova da anni su Twitter. Su questo social network sono scattate le polemiche che di recente stanno facendo discutere.

Questo account scriveva, all’epoca del suo utilizzo, soltanto tweet a favore di Fedez e Chiara. Al contrario, veniva criticato chiunque esprimesse giudizi negativi sulla coppia. Attualmente il profilo è stato rimosso e Chiara non ha perso tempo per trovare una giustificazione all’accaduto.

Stando a quanto l’influencer ha scritto in una storia su Instagram, @63camilla non sarebbe altro che il vecchio profilo di Annamaria Berrinzaghi, la mamma di Fedez. Non sarebbero dunque la Ferragni e il marito a gestire quell’account.

Il secondo profilo visibile nelle storie del bambino è quello di Vittorio Violini, account Instagram riconducibile alla stessa signora Berrinzaghi che online si faceva chiamare proprio con questo pseudonimo. Camilla di Twitter e Vittorio di Instagram sembrano essere dunque profili legati alla madre di Fedez, che la donna utilizzava in difesa della nuora e del figlio. Nonostante le spiegazioni della Ferragni, sono in molti a non credere alla sua versione.