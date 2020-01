Nella prossima edizione del Grande Fratello Vip ci saranno 4 storici partecipanti del passato, ma non Cristina Plevani: il suo sfogo su Instagram.

L’8 Gennaio 2020 inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Condotta da Alfonso Signorini, tra i partecipanti del realty ci saranno quattro concorrenti storici del Grande Fratello: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese.

La scelta dei candidati però non è stata digerita da Cristina Pleviani, la prima vincitrice in assoluto del reality nel 2000. La Pleviani ha condiviso il suo disappunto su Instagram: nonostante sia una delle ex concorrenti più conosciute, non avrebbe ricevuto nessuna proposta per entrare nella Casa a 20 anni di distanza dalla sua partecipazione.





Cristina Plevani: lo sfogo su Instagram

Questo il suo commento: “Quando non conti un caz** e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del Grande Fratello. O sto loro troppo sul… Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano.

E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente”.

Dopo aver vinto il GF, la Pleviani si era allontanata dal mondo dello spettacolo. Prima aveva lavorato per diverso tempo come commessa, poi ha deciso di tornare alla sua grande passione. Oggi fa l‘istruttrice di attività polifunzionali d’acqua in piscina come nuoto e fitness. Già nel 2018 Cristina Plevani fu vicina ad un ritorno nella Casa ma Barbara D’Urso bloccò tutto. Il nuovo padrone di casa, Alfonso Signorini, invece ha deciso di richiamare 4 storici volti del reality, escludendo proprio lei.

Visualizza questo post su Instagram #repost @grandefratellotv @grandefratellovip4 😂😂😂 quando non conti un cazzo e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander del grande fratello. O sto loro troppo sul …😂😂😂 Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente. #stronza #cinica #realista #cristinaplevani #grandefratello Un post condiviso da Cristina Plevani (@cristinaplevani) in data: 3 Gen 2020 alle ore 7:34 PST



Salvo Veneziano arrivò secondo durante la prima edizione del Grande Fratello, nella quale partecipava come concorrente anche Sergio Volpini. Quest’ultimo divenne famoso per via del soprannome datogli dalla Gialappa’s Band, “Ottosangolo”. Dalla terza edizione arriva invece Pasquale Laricchia.

Patrick Ray Pugliese, infine, fu uno dei mattatori della quarta edizione che concluse al secondo posto dietro la vincitrice Serena Garitta.