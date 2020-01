Antonio Ametrano, amico di Juan Luis, spiega il senso dei messaggi che hanno portato all'allontanamento del cavaliere dal Trono Over

Il 6 novembre 2019 Juan Luis Ciano approvava per la prima volta negli studi di Uomini e Donne. L’odontotecnico dall’aspetto distinto voleva conoscere Gemma Galgani, colpito dall’eleganza della dama piemontese. A due mesi di distanza, tuttavia, la conoscenza tra i due protagonisti del Trono Over si è già conclusa, persino nel peggiore dei modi. La Galgani ha infatti accusato il suo pretendente di volere approfittare della sua popolarità. Inoltre ha scoperto alcuni post di un amico di Ciano dove si diceva che era arrivato a corteggiarla solo per onorare una scommessa. Il nome di questo amico è Antonio Ametrano, responsabile dei messaggi in questione.

Antonio Ametrano si spiega

L’uomo ha dunque voluto precisare ora il senso di quei messaggi. A suo dire, sostenere che Juan Luis fosse andato a Uomini e Donne per una scommessa sottintendeva il significato di una sfida con se stesso.

Il professionista usciva di fatto da una storia importante di tre anni finita male, pertanto voleva rimettersi in gioco in tv. Antonio Ametrano ha dunque sottolineato di essere stato frainteso: “Non volevo dire che era arrivato in trasmissione alla ricerca di popolarità”, ha aggiunto l’uomo.

Nella puntata del 7 gennaio scorso, inoltre, Juan Luis Ciano ha cercato di restare a Uomini e Donne nonostante la netta chiusura di Gemma. La sensazione data è stata quella di un uomo solo, confermata anche dello stesso amico. “Circa 7 anni fa ha perso una figlia e tale lutto lo ha segnato profondamente. Ci sono poi state una serie di incomprensioni con la sua ex moglie proprio a causa di questo evento”. A quanto pare, infine, nemmeno con la figlia più giovane l’ex cavaliere avrebbe un bel rapporto.