L'assenza della bravissima interprete Olga Fernando a "C’è posta per te" di Maria De Filippi ha scatenato i social: cosa le è successo?

Che fine abbia fatto la bravissima Olga Fernando è quello che si sono domandati moltissimi telespettatori di “C’è posta per te” nella prima puntata del 2020. Il tanto atteso show dei sentimenti condotto dalla inossidabile Maria De Filippi è tornato di fatto su Canale 5 in prima serata il sabato sera. L’ospite d’onore era niente meno che Johnny Depp, ma quando l’attore è entrato in studio, sui social si è subito palesato il putiferio.

Olga Fernando: i dubbi dei fan

Durante la presenza del noto ospite internazionale non c’era infatti la celebre interprete. Olga Fernando è pressoché una presenza scontata per tutti i fan della trasmissione, che grazie a lei riescono a comprendere quello che viene detto dai loro beniamini d’oltreoceano. Da Orlando Bloom a Patrick Dempsey, da Chris Hemsworth a Ellen Pompeo a Jude Low, tanti sono stati i Big internazionali che Queen Mary ha ospitato nei suoi programmi.

La presenza di Olga al loro fianco era così diventata un appuntamento fisso con i telespettatori di Canale 5. Cosa può dunque essere successo all’interprete più amata dagli italiani?





I primi attimi di smarrimento sono iniziati quando Maria De Filippi ha accolto Johnny Depp in studio. Un’inquadratura ha poi rivelato la presenza di un auricolare, mentre una voce maschile ha iniziato a tradurre le parole della star di Hollywood in differita. Il nome di Olga Fernando è così entrato subito tra i trend topic di Twitter, manifestando l’ansia dei telespettatori in merito alla sua assenza.