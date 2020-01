Perché Vanessa Incontrada non sarà a Sanremo: i motivi

Si prospetta un anno ricco d'impegni per Vanessa Incontrada, che però non vedremo al Festival di Sanremo 2020.

In tanti avrebbero voluto vedere Vanessa Incontrada al fianco di Amadeus per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma l’attrice non sarà tra le donne scelte per accompagnare il conduttore sul palco dell’Ariston.

Vanessa Incontrada: Sanremo

Sui social in molti hanno manifestato il desiderio di vedere Vanessa Incontrada al Festival di Sanremo 2020, eppure la famosa attrice spagnola non è stata neanche menzionata tra i possibili ospiti dello show che quest’anno sarà condotto da Amadeus. I motivi? L’agenda della conduttrice sarebbe fitta d’impegni, e per questo Vanessa Incontrada non potrà prendere parte alla famosa kermesse.





Proprio in concomitanza con l’inizio del Festival lei sarà impegnato a teatro, e infatti a Grosseto il 7 febbraio si terrà il debutto dello spettacolo Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?, di cui lei è uno dei volti principali.

L’attrice ha rivelato che lo spettacolo girerà per un anno per piccoli teatri prima di debuttare sui grandi palcoscenici nel 2021.

Sempre a febbraio inizierà la fiction che la vede protagonista Come una madre, e pure avrà inizio il 7 febbraio su Rai 1. Ad aprile invece, la Incontrada ha rivelato che inizierà le riprese di un nuovo lungometraggio: “Il titolo non è stato ancora deciso, ma vi posso anticipare che sarà un melò, non una commedia”, ha rivelato l’attrice. Insomma, il 2020 si è aperto per lei ricco d’impegni, e oltre al lavoro ovviamente l’attrice non manca di spendere il suo tempo accanto al figlio, Isal Laurini, e al suo compagno, Rossano Laurini, a cui l’attrice è legata dal 2007.