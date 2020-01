La scrittrice Barbara Alberti è stata pesantemente criticata per una frase su Paola Caruso detta al Gf Vip 4: il web insorge

Paola Caruso è entrata nella casa del Gf Vip per chiarirsi con Ivan Gonzalez, l’ex tronista con il quale aveva avuto una liaison a Supervivientes in Spagna. Al popolo del web non è però sfuggito l’attacco sferrato alla ex Bonas di Avanti un altro da parte di Barbara Alberti. Il modello, stanco degli attacchi della bionda soubrette, ha ammesso di aver conosciuto Paola durante l’Isola dei Famosi in versione spagnola. Dopo aver dichiarato di non provare per lei attrazione fisica né caratteriale, ecco che è partito il commento della scrittrice 76enne.

Gf Vip: i social contro la Alberti

La Alberti ha dunque esordito con una frase che ha dato vita a parecchio scalpore: “Neanche con una forchetta una donna così”. La dose è stata poi rinforzata da Pupo, che dallo studio del Gf Vip ha precisato: “Una così, che non sta mai zitta, non la toccherei nemmeno io”.

A difesa di Paola Caruso si sono invece schierate alcune sue amiche dai tempi de La Pupa e il Secchione, ossia Francesca Cipriani ed Elena Morali. Attraverso alcune IG Stories, le due college-amiche hanno di fatto manifestato il loro disappunto nei confronti della opinionista.





La Cipriani e la Morali non si sono risparmiate nemmeno nel scagliarsi contro lo stesso conduttore. Alfonso Signorini è stato infatti da loro rimproverato di non essere riuscito a gestire la situazione. Del resto, proprio di violenza fisica e verbale sulle donne si era parlato in puntata a proposito dell’eliminazione di Salvo Veneziano. Da qui sono dunque apparse sui social le prime critiche contro la Alberti e a sostegno della Caruso.