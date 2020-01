L'attuale compagna di Licia Nunez si è pesamente scagliata contro Fernanda Lessa dopo l'epiteto della gieffina nella Casa di Cinecittà

Una nuova polemica si sta svolgendo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. Al centro della bagarre questa volta ci sono finite Licia Nunez e Fernanda Lessa. L’ex modella non ha infatti gradito la nomination dell’attrice, pertanto si è lasciata andare a un duro sfogo. Fernanda, nello specifico, ha fatto finta di non ricordare il nome della sua coinquilina e l’ha chiamata solo con l’appellativo di “lesbica”. Tale atteggiamento non è però affatto piaciuto a Barbara Eboli, attuale fidanzata della Nunez, che ha subito sbottato contro la brasiliana.

Licia Nunez nomina Fernanda Lessa

L’ultima puntata andata in onda del Gf Vip è stata parecchio movimentata. Un momento molto particolare è stato quello delle nomination, dove Licia Nunez ha ricevuto i voti sia di Antonella Elia che della Lessa, rischiando di fatto di andare al televoto.

Elisa De Panicis l’ha però inconsapevolmente salvata, visto che si è vista affibbiarsi ben tre nomination, finendo dunque lei a giudizio del pubblico.

Il motivo per cui l’ex compagna di Imma Battaglia ha nominato la sua coinquilina sta nel fatto che non sopporta alcuni suoi comportamenti. Fernanda Lessa pare infatti che alterni spesso e volentieri momenti di calma ad atti di nervosismo, senza nessuna logica apparente. In ogni caso, nonostante lo scampato pericolo della nomination, la modella non ha per nulla gradito il gesto della Nunez, scagliandosi, come detto, contro di lei. Mentre chiacchierava con Michele Cucuzza e Andrea Montovoli, ha di fatto etichettato Licia definendola “lesbica”. Ecco dunque che la compagna Licia Nunez ha fatto leva sul passato della modella, chiamandola anche lei con degli appellativi poco eleganti.

Domandandosi come avrebbe reagito la Lessa se l’avessero chiamata drogata o alcolista, si attende ora si capire come evolverà la situazione.