Personale in cerca e location individuata: i segnali lasciano presagire che l'apertura di Starbucks a Roma non tarderà ad essere realtà.

Il 2020 dovrebbe essere l’anno giusto per l’apertura di Starbucks a Roma, già programmata per il 2019 ma slittata a causa di questioni burocratiche. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente ma ci sarebbe già idea del luogo che ospiterà lo store.

Starbucks a Roma: l’apertura

A far pensare che la nota catena aprirà a breve nella Capitale è stata la selezione avviata da Percassi, il licenziatario che sviluppa e gestisce le caffetterie in Italia, per uno Store Manager e un Assistant Store Manager. Una ricerca aperta anche sul sito ufficiale di Starbucks Italia nella sezione “Lavora con noi” dove è possibile mandare le candidature.

La prima figura ricercata sarà il responsabile del punto vendita, della gestione e dello sviluppo delle risorse del team, del rendiconto finanziario del negozio e del raggiungimento degli obiettivi.

Il secondo, invece, collaborando con il primo e l’intero team, sarà protagonista di tutte le attività all’interno dello store.

Se dunque si cercano due responsabili per Roma, è molto probabile che questi vengano impiegati per un’apertura sempre più imminente. Una volta individuate, si legge sul sito, le due figure dovranno adempiere ad una formazione di almeno quattro mesi negli stores di Milano e in aula a seconda delle necessità.





Per quanto riguarda la location, il primo Starbucks di Roma dovrebbe aprire nei locali della ex libreria Maraldi. Un immobile con undici vetrine situato su Viale dei Bastioni di Michelangelo, in una zona adiacente al Vaticano e vicinissima ai noti Musei Vaticani. Un’area dunque dove passano i molti turisti diretti a San Pietro che, attratti dalla location, potrebbero diventare loro clienti.