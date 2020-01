Sanremo 2020, Salmo smentisce la sua partecipazione

Su Instagram il rapper Salmo ha smentito la sua partecipazione come ospite a Sanremo 2020, spiegando di non essere a suo agio.

Sanremo 2020, Salmo: “Non me la sento”

Tra i prossimi ospiti illustri di Sanremo 2020 sicuramente non ci sarà Salmo. Il rapper sardo era nella lista degli ospiti della prima serata della kermesse, ma nelle sue storie di Instagram Salmo ha smentito la sua partecipazione: “Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come superospite della prima serata, ma non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio“.

Meglio San Siro

Sempre nelle sue storie di Instagram, il rapper ha voluto approfittare della sua visibilità mediatica per invitare i suoi fan a sentirlo in concerto il prossimo giugno a Milano: “Vi ringrazio ancora di cuore e vorrei dirvi che tra i due santi, cioè Sanremo e San Siro, scelgo San Siro, quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto con la gente giusta, venite il 14 giugno a san Siro”.

Già Amadeus aveva fatto capire che qualcosa sarebbe cambiato in scaletta: nella conferenza stampa tenuta coi giornalisti il conduttore aveva tenetennato sulla presenza del rapper, ma in quel momento la maggior parte deglia ddetti ai lavori aveva oensato che si volesse tenera segreta la sua partecipazione, visto che avrebbe potuto duettare sul palco dell’Ariston con Ghali (altro nome papabile come possibile ospite della serata), cantante con cui ha già pubblicato nei mesi scorsi il singolo Boogeyman.