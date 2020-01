Al popolo della rete non sono piaciuti i commenti al vetriolo di Antonio Zequila e Antonella Elia su Valeria Marini dopo il confronto con la Rusic.

Valeria Marini è approdata al Grande Fratello Vip per avere un confronto con “l’acerrima nemica” Rita Rusic. Le due hanno avuto un acceso dibattito sul loro passato e, alla fine, Rita Rusic ha cercato conforto negli altri concorrenti. Antonella Elia e Antonio Zequila l’hanno consolata prendendo a male parole Valeria Marini e facendo imbestialire la rete.

Rita Rusic e Valeria Marini

“Lei è il triplo di te, c’ha un cu*o tanto! Ma avete visto che differenza in video?! Un cesso. Un cesso colossale”, così Antonio Zequila si è rivolto a Rita Rusic a proposito di Valeria Marini e attirandosi l’ira della rete. Il suo non è stato neanche l’unico commento piuttosto offensivo nei confronti della showgirl stellare: anche l’attrice Antonella Elia non è stata tenera nei suoi confronti, e ha praticamente confermato quanto detto dallo stesso Zequila.

ANTONELLA ELIA CHE DÀ DEL CESSO E DEL MOSTRO A VALERIA MARINI ✈️ ✈️ ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/lTY5ALLfA3 — Luca Dondi (@lucadondi94) 20 gennaio 2020





I due gieffini hanno parlato con Rita Rusic al termine del confronto tra lei e la showgirl.

Le due avevano conti in sospeso risalenti a circa 13 anni fa, quando Valeria Marini si è legata all’ex marito della Rusic, Vittorio Cecchi Gori. La showgirl “stellare” si è detta pronta a perdonare la sua storica ex rivale, ma la Rusic ha rifiutato categoricamente di chiederle scusa.