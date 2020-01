Elettra Lamborghini passa da The Voice of Italy al Festival di Sanremo 2020 e presenta in gara la canzone "Musica (e il resto scompare)": testo e significato.

Elettra Lamborghini è una dei 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020: il titolo del brano dell’amatissima di The Voice of Italy è Musica (e il resto scompare). Dopo l’enorme successo di Pem Pem, il video che ha guadagnato più 113 milioni di visualizzazioni e oltre 58 milioni di stream (e ha guadagnato la certificazione di doppio Disco di Platino dalla Fimi), Elettra sale per la prima volta sul palco dell’Ariston. Il Festival della Canzone Italiana, in onda dal 4 all’8 Febbraio, la vede in gara al fianco di altri grandi nomi della musica italiana.

Elettra Lamborghini, Musica (e il resto scompare)

Tra i 24 big in gara all’Ariston c’è anche Elettra Lamborghini, che presenta al Festival di Sanremo 2020 la canzone Musica (e il resto scompare). Non si tratta del primo pezzo che la cantante lancia nel mondo discografico: nel 2018, infatti, ha realizzato un banger latino scritto, registrato e prodotto all’Hit Factory di Miami in collaborazione con il team di Cash Money: MALA. Pochi mesi fa, invece, usciva Fanfare, un brano che rimane impresso per il suo ritornello ritmico. Fanfare è tratto dall’album “Twerking Queen”, uscito il 14 giugno 2019, realizzato con Guè Pequeno.

Quest’ultimo ha registrato da subito un grandissimo successo andando a posizionarsi tra i primi posti della classifica Fimi. Nell’album è contenuta tutta l’esplosività tipica di Elettra, il suo sound e i suoi ritornelli che tutti non smettono mai di cantare.

Per Elettra si tratta della prima esperienza alla kermesse di Rai 1, ma il suo esordio nel mondo musicale risale al 2017. La giovanissima ha anche realizzato alcune collaborazioni con Sfera Ebbasta.

Elettra Lamborghini, Musica (e il resto scompare): il testo

di D. Petrella – M. “Canova” Iorfida – D. Petrella

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia – Milano

Elettra, Elettra Lamborghini

Mi piace la musica fino al mattino

Faccio casino lo stesso ma non bevo vino

Ridi cretino

La vita è corta per l’aperitivo

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Non mi portare a Parigi o ad Hong Kong

Tanto lo sai che poi faccio così (faccio così)

Cado cado, per la strada parla piano piano

Questa notte dormo sul divano

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Mi piace guardare le luci dell’alba

Girare nuda per casa e nessuno mi guarda

Quanto ti manca

Sì, mi hai chiamato col nome di un’altra

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Ci stavo male per te e ora no

Tanto lo sai che io faccio così (faccio così)

Sola sola, ti ho dato tutto e ancora ancora

Resto qui e non dico una parola

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor (de un amor)

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare