Riki si racconta in un'intervista a pochi giorni dall'inizio di Sanremo 2020, svelando il significato di "Lo sappiamo entrambi".

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, farà il suo esordio sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020 con la canzone Lo sappiamo entrambi, che rappresenterà la sua prima partecipazione ufficiale alla kermesse. Dopo la polemica che l’ha coinvolto e che prospettava una sua possibile squalifica dal Festival, il cantante racconta il suo stato d’animo e il significato della sua canzone.

Riki al Festival di Sanremo 2020

Dopo essersi fatto conoscere con Amici, Riki approda sul palco dell’Ariston: parteciperà a Sanremo con la canzone Lo sappiamo entrambi, un pezzo che parla “di una relazione che sta terminando e di una impossibilità di comunicazione. Le due persone non riescono a dirsi quello che provano nonostante siano sempre connesse, ma solo digitalmente. Racconto quindi l’incomunicabilità dei sentimenti in un’epoca in cui sembra così facile poter comunicare ogni cosa”.

“I sentimenti sono contrastanti – racconta Riki – mi sento sereno perché so di essere maturato e pronto per questa esperienza ma dall’altra parte so di avere a che fare con un luogo importante, intriso di cultura e di storia.

Già alle prove avvertivo l’energia e la presenza degli artisti di fama immensa che hanno calcato quel palco”.

Per le serata cover Riki canterà L’Edera, canzone del 1958. “La scelta è un po’ particolare perché è sicuramente un brano storico – spiega Riki – sono sicuro però che interpretandola bene e con il giusto rispetto mi farò conoscere da tutte quelle persone che conoscono già il pezzo e che non sono ancora parte del mio target principale. Allo stesso tempo questa sarà l’occasione per far conoscere Nilla Pizzi e il suo meraviglioso pezzo a tutti quei giovani che non li conoscono”.

Per quanto riguarda le critiche che hanno coinvolto il giovane cantante, accusato di aver “spoilerato” la cover, Riki risponde così: “Ho fatto tutto in buona fede ovviamente, sapevo di non poter dire nulla di Lo sappiamo entrambi ma riguardo alla cover sono stato più leggero e senza pensarci troppo ho fatto pubblicato 20 secondi di ritornello, non credevo di aver fatto qualcosa di male”.

In primavera uscirà il nuovo disco di Riki, che, confessa, “è quasi pronto, sarà sicuramente diverso dagli altri due, si nota una crescita e un’attenzione diversa.

Nel disco descrivo dal mio punto di vista il mondo che mi circonda, con i miei giochi di parole e fermi immagine. In particolare, sono molto legato a una canzone”. Il nuovo disco potrebbe suscitare dunque un po’ di stupore, così come il look di Riki sul palco dell’Ariston: “Vesto in un modo che la gente non si aspetta da me – confessa – sarò vestito da Armani, in modo molto classico, elegante, ma anche un po’ contemporaneo”.

Il giovane cantante conclude confessando di non aver ancora avuto modo “di sentire Maria de Filippi ma sono certo che ce ne sarà occasione nei prossimi giorni. Abbiamo un rapporto molto bello e so la stima che ha in me”.