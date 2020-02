Evidentemene atterrista dal Coronavirus, Antonella Fiordelisi ha pubblicato un video dove commenta alcuni cinesi: le critiche dei fan

Non solo Taylor Mega, Giulia De Lellis e Selvaggia Roma, ma anche un’altra nota influencer ha parlato in modo discutibile del Coronavirus. Nelle scorse ore, di fatto, Antonella Fiordelisi ha pubblicato delle IG Stories in cui diceva di aver incontrato in hotel alcuni cinesi che tossivano. Per questo motivo la fidanzata di Francesco Chiofalo si sarebbe parecchio spaventata, pensando subito che potessero essere infetti dal tremendo virus che sta tenendo in scatto l’intero pianeta.

Antonella Fiordelisi: il post sotto accusa

“Sono scesa nella hall ed era piena di cinesi che tossivano. Ragazzi, ve lo giuro! Mi sono sentita male e mi è preso un infarto”. Così ha dunque commentato la modella salernitana nel video postato sui social. Ovviamente la clip della giovane hanno subito fatto il giro del web, pubblicati su diversi profili.

Gli utenti non hanno mancato di bacchettare la Fiordelisi, sottolineando la superficialità di queste sue dichiarazioni.





Ricordiamo che la castroneria più grossa sul Coronavirus l’aveva resa Selvaggia Roma, quando sempre sui social aveva postato un messaggio decisamente forte. “Si sono fatti scappare un virus creato in laboratorio. Hanno scatenato un’epidemia mondiale. Hanno messo in isolamento 50 milioni di persone e poi se entri in un loro negozio te inseguono tra gli scaffali perché non se fidano… Loro de noi!”. Anche Giulia De Lellis è apparsa come una delle vittime dell’isterismo di massa sul virus cinese. Su IG aveva infatti commentato: “Per queste cose magari sarò un esempio sbagliato, ma sono davvero ipocondriaca, scusatemi”.