Francesco Gabbani, la nuova fidanzata si chiama Giulia: chi è?

Francesco Gabbani ha archiviato la sua storia con la storica fidanzata e adesso avrebbe una nuova fiamma, che si chiama Giulia.

A sorpresa Francesco Gabbani ha confessato di aver archiviato la sua storia d’amore con Dalila Iardella e di essersi legato a una ragazza di nome Giulia. Il musicista presenterà la sua nuova fiamma ai fan?

Francesco Gabbani: la fidanzata

Gabbani ha una nuova fiamma e per ora, di lei, si conosce solo il nome: Giulia. Il cantante ha da poco concluso la sua liaison con Dalila Iardella, e non è sembrato intenzionato a rivelare altro sulla sua nuova relazione. “La mia compagna e grande sostenitrice di vita e complice si chiama Giulia”, ha dichiarato Gabbani, a margine del Festival di Sanremo.





Il cantante ha anche dichiarato di sognare una famiglia tutta sua, e chissà se questa Giulia – che ancora non ha presentato ai fan – non sia proprio quella giusta.

Con Dalila Gabbani è stato fidanzato per circa 8 anni: lei tatuatrice, originaria di Carrara (come lui) per i fan sarebbe stata quella giusta a portarlo all’altare, ma il destino ha contraddetto le voci degli ammiratori.

Gabbani ha preso parte alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con la sua Viceversa, e si è aggiudicato il primo posto in classifica alla seconda serata della kermesse per la sua interpretazione. In tanti sperano di vederlo vincitore dell’edizione, ma sono tanti gli ospiti e gli artisti in gara che sembrano promettere la vittoria.

A spiegare il significato del brano da lui portato al Festival è stato lo stesso Gabbani, che ha confessato: “Viceversa è una parola del testo. E’ la canzone stessa. L’ho scritta nel settembre 2019.

(…) E’ una dimensione più emozionale, più intimista, che non si dimentica di mettere in confronto l’equilibrio tra gli opposti. Gioca un po’ con le parole. E’ una canzone che, se deve portare un messaggio, deve far rivalutare il senso di condivisione.”