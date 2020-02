Co-conduttrice della terza serata di Sanremo, tutti gli occhi del pubblico erano puntati sulla scollatura di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez è apparsa più raggiante che mai sul palco della terza puntata del Festival di Sanremo 2020. Affiancando dunque Amadeus e Alketa Vejsiu nella conduzione della serata dedicata ai duetti, la fidanzata di Cristiano Ronaldo si è mostrata sul palcoscenico con un lungo abito luccicante firmato Atelier Pronovias. La scollatura del vestito era decisamente osé, così come lo spacco particolarmente audace. Capelli liscissimi e sguardo malizioso, gli occhi di tutti erano però puntati sul collo della Rodriguez.

Sanremo 2020: il collier di Georgina Rodriguez

La modella vi recava infatti un preziosissimo gioiello, con cui ha più che degnamente completato il suo look da prima serata. La bella Georgina Rodriguez ha di fatto scelto per l’occasione un fastoso collier di Pasquale Bruni, marchio di alta gioielleria di cui la donna è ambasciatrice.

Il collier è parte della collezione Godness Garden e ha un prezzo davvero stratosferico, che dovrebbe aggirarsi intorno a cifre con diversi zeri. Il collier, dalla struttura in oro bianco e giallo, presenta dei fiori ricoperti di diamanti nonché come pendente una maxipietra rosa a forma di goccia.

Come dicevamo, gli occhi dell’interno pubblico dell’Ariston e di quello da casa erano puntati sul collier della compagna di Ronaldo. Il bomber, dal canto suo, si trovava seduto in prima fila nel parterre, a sostenere Georgina nel suo debutto ufficiale nella tv di Stato italiana. Ovviamente anche sul web non sono mancati i commenti per il look della donna, in particolare per i suoi gioielli. Grande è difatti l’interesse sul possibile costo del collier, tanto che alcuni si sono spinti a credere che possa valere quanto i cachet di Amadeus, Fiorello e Tiziano Ferro messi insieme.