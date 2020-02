Con il 52,5% dei voti, è Leo Gassmann il vincitore della categoria Nuove Proposte nella 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020 Leo Gassmann è stato decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte. Il cantante, figlio dell’attore Alessandro Gassmann, ha superato l’altra semifinalista Tecla Insolia con il 52,5% dei voti. conferiti dalla giuria demoscopica, dalla sala stampa e dal televoto da casa. Poco prima della proclamazione di Gassmann, la sfidante Tecla Insolia ha ricevuto il Premio della sala stampa Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci per la migliore interpretazione con la sua canzone 8 marzo.

Sanremo 2020: Gassmann vince nei Giovani

Leo Gassmann ha vinto con il brano Vai bene così, che nelle serate precedenti del Festival aveva superato gli scontri diretti con gli Eugenio in Via di Gioia e con il cantante Fasma. Proprio con Fasma, che Gassmann ha incontrato in semifinale, la sfida è stata particolarmente agguerrita dato che il cantante romano è riuscito a passare al turno successivo soltanto con il 50,1% dei voti.

Sempre nella sezione Nuove Proposte sono stati inoltre consegnati il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano, che sono andati rispettivamente agli Eugenio in Via di Gioia con Tsunami e a Matteo Faustini con Nel bene e nel male.

Il messaggio di Alessandro Gassmann

Mi sei sempre andato bene così amore mio!!!!!!!!🎸💥🎸💥✌🏾💥🎸💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 pic.twitter.com/QJpyVWOBq5 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) February 7, 2020



Pochi istanti dopo la vittoria di Leo Gassmann a Sanremo 2020 è arrivato il consueto messaggio del padre Alessandro, che in un video pubblicato sui social ha esclamato: “Come da tradizione di famiglia voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato mio figlio e voglio aggiungere anche: Daje Pippoo“.