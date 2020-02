Il conduttore di Sanremo 2020 non ha twitter, ma molti followers ignari della sua assenza sui social hanno taggato un altro Amadeus.

Sanremo 2020 ha riscosso molto successo a livello di share, ma anche sui social. Migliaia di retweet in questi giorni hanno affollato la bacheca di un certo Amadeus, che però con l’Italia e soprattutto Sanremo non ha niente a che vedere. In pochi sanno che il conduttore siciliano non ha Twitter e così durante la settimana delal kermesse ligure, molti followers ignari della sua assenza, hanno taggato un altro Amadeus.

Più di mille retweet, poco meno di 5mila like sotto un unico tweet, ma senza capire il motivo. Questo è quello che è successo sul profilo twitter di Amadeus Miguel Demarzi, 34enne programmatore della California che a Wired ha spiegato la pazzia social in cui si è trovato invischiato in questi giorni : ” Non avevo proprio idea di cossa fosse Sanremo, non essendo italiano (anche se i nonni in realtà hanno origini).

All’inizio, ho ricevuto solo qualche notifica e qualche menzione da parte di persone che stavano twittando sul festival. A quel punto, ho scritto un tweet e la situazione è letteralmente esplosa. A quel punto, ho iniziato a ricevere una montagna di notifiche. Alla fine, anche se non ho capito bene i testi-conclude Amadeus- mi sono fatto travolgere dalla musica, perché quella è universale. Tutto sommato è stata un’esperienza positiva”