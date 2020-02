Alessia Marcuzzi con la gonna corta: la foto mostra più del dovuto

Alessia Marcuzzi si è lasciata immortalare con una gonna a dir poco striminzita che ha creato un putiferio da parte dei fan.

Alessia Marcuzzi si è concessa una serata di movida in compagnia di alcuni amici, peccato che la minigonna indossata dalla conduttrice mostrasse più del dovuto e che dalle sue stories si sia visto tutto!

Alessia Marcuzzi e la gonna corta

Sui social Alessia Marcuzzi è stata immortalata mentre saliva una rampa di scala con addosso una gonna a dir poco corta e che metteva in mostra le lunghe gambe della conduttrice. In tanti sono impazziti per le stories e non hanno potuto fare a meno di farglielo notare.





Di recente è emerso che la conduttrice, secondo indiscrezioni, non sarà più al timone dell’Isola dei Famosi. Dopo le polemiche che l’hanno investita nelle edizioni precedenti (come quella su Riccardo Fogli e il tanto discusso canna-gate) sembra che la conduttrice potrebbe aver deciso spontaneamente di abbandonare il programma.

Al suo post – sempre secondo i rumors in circolazione – Ilary Blasi potrebbe essere la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi 2020, ma per il momento sulla questione non vi sono state conferme.

Alessia Marcuzzi ha rivelato ai fan di avere in serbo nuovi progetti, e la conduttrice lo ha rivelato ai fan mostrando anche i suoi nuovi tatuaggi, come la scritta “Luce” sul polso. La conduttrice ha spiegato che Luce è il nome che ha scelto di dare al suo nuovo progetto, ma in molti l’hanno accusata di aver “copiato” Chiara Ferragni, che pure ha la stessa parola tatuata accanto al seno. Alessia Marcuzzi ha rivelato di non esserne a conoscenza, e l’influencer le ha fatto i complimenti per i suoi nuovi tattoo.