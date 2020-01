Alessia Marcuzzi copia Chiara Ferragni? I fan insorgono

Alessia Marcuzzi si è fatta un nuovo regalo ma in tanti l'hanno accusata di aver copiato in pieno lo stile di Chiara Ferragni.

Sui social Alessia Marcuzzi è stata al centro di un acceso dibattito: la conduttrice ha mostrato ai fan i suoi nuovi tatuaggi, ovvero due piccole stelle e la scritta “luce”. In tanti le hanno fatto notare che anche Chiara Ferragni ha alcuni tatuaggi identici.

Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni

In molti sui social hanno dimostrato di non gradire i nuovi tatuaggi di Alessia Marcuzzi e hanno accusato la conduttrice di “copiare” Chiara Ferragni. E’ noto infatti che anche l’influencer abbia tatuata la scritta “luce” su un fianco, e a nulla sono valse le spiegazioni della Marcuzzi a proposito dei suoi nuovi tattoos per placare le critiche. La conduttrice ha spiegato infatti che le due stelle rappresenterebbero i suoi due figli e la parola Luce sarebbe invece un termine ricorrente nella sua vita (e il nome di un suo nuovo progetto).

Dopo che in molti l’hanno comunque accusata di plagiare Chiara Ferragni la stessa influencer è intervenuta sotto al post, facendo i suoi complimenti alla conduttrice. “Alessia ti stanno d’incanto”, ha scritto, mentre Alessia Marcuzzi ha dichiarato di non essere a conoscenza dei tatuaggi dell’influencer ma di essere comunque felice di avere qualcosa che la accomunasse a lei.





Chiara Ferragni del resto ha numerosi tatuaggi – passione che condivide con suo marito, Fedez – e anche lei sui social non ha mai nascosto il loro significato ai fan, sfoggiandoli con orgoglio. L’influencer ha mostrato di avere alcuna gelosia nel fatto che qualcuno ricalchi il suo stile e anzi, ha subito fatto i propri complimenti ad Alessia Marcuzzi.