Sanremo, la mamma di Morgan: “Ama la musica ma è birichino”

La madre di Morgan ha preso la parola in merito alla lite avuto da suo figlio e Bugo al Festival di Sanremo 2020.

La madre di Morgan è intervenuta in difesa del figlio: la donna ha dichiarato che se Morgan ha sbagliato – in relazione alla lite avuta con Bugo – lo ha fatto per amore della musica.

Morgan: la difesa della madre

La madre di Morgan si è espressa in difesa del figlio per quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020 tra lui e Bugo. La donna ha dichiarato che Morgan sarebbe “birichino” e che tutto quello che ha fatto, nella vita, lo ha fatto per amore della musica:





“Ama Beethoven, ama la musica classica, ha studiato tanti anni senza poi fare l’esame al conservatorio. E’ sempre stato un po’ birichino, diciamo così”, ha detto la donna. Sui social intanto impazza una vera e propria bufera contro il cantante, che al Festival di Sanremo si è espresso contro il collega con parole forti e umiliandolo in pubblico davanti a tutti.

Bugo e Morgan hanno continuato a lanciarsi contro insulti e a rimpallarsi le responsabilità della vicenda, che gli è costata la squalifica dal Festival di Sanremo.

Morgan, da sempre noto per i suoi modi a dir poco eccentrici, ha dichiarato che Sincero, la canzone con cui lui e Bugo si sono presentati a Sanremo, sarebbe stata scritta da lui. L’ex compagno di Asia Argento ha dichiarato anche che Bugo avrebbe fatto di tutto pur di “tirarlo fuori” dal Festival. In passato Morgan è finito al centro di numerose polemiche anche per vie delle azioni legali intraprese dalle sue ex compagne contro di lui e per lo sfratto dalla sua casa di Monza, giunta proprio a seguito delle cause intentate dalle sue ex per i mancati alimenti da lui versati ai figli.