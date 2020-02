Svelato il mistero sulle nozze di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: a organizzare il loro matrimonio sarà l'ex cavaliere Giorgio Manetti

La notizia dell’imminente matrimonio di Tina Cipollari con Vincenzo Ferrara è ormai all’ordine del giorno. La popolare vamp di Uomini e Donne si sta infatti occupando da tempo dell’organizzazione della cerimonia nuziale e sembra che Maria De Filippi l’abbia coperta non spifferando nulla in giro. Le due donne hanno di fatto mantenuto il segreto per diverso tempo, anche in merito alla fatidica dieta che la storica opinionista starebbe seguendo.

Era lo scorso settembre quando Tina Cipollari, sostenuta da Queen Mary, rese pubblico il suo desiderio di ritrovare la forma fisica mettendosi a dieta. La bionda opinionista aveva così deciso di perdere tra i 25 e i 30 chili entro Natale o comunque al massimo entro l’inizio di gennaio.

Il traguardo non è tuttavia ancora stato raggiunto appieno dalla frusinate, mentre le voci sul suo prossimo matrimonio si fanno sempre più insistenti.

Giorgio Manetti aiuterà Tina Cipollari

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara potrebbero dunque convolare a nozze molto presto, forse anche già a marzo. A quanto sembra, alla cerimonia saranno inoltre presenti solo i parenti e gli amici più stretti della coppia. La testimone della vamp sarà niente meno che Maria De Filippi, mentre un altro noto personaggio del parterre senior di Uomini e Donne organizzerà la cerimonia.





La collega di Gianni Sperti pare infatti aver chiesto aiuto al gabbiano Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è fondatore della Giorgio Manetti Lifestyle insieme alla wedding planner Monica Balli. La decisione di Tina Cipollari è stata dunque una nuova batosta per la sua acerrima “nemica” Gemma Galgani, che sicuramente non sarà invitata alla festa di nozze.