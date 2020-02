Silvia Provvedi e la gravidanza: le parole della cantante

Silvia Provvedi ha finalmente rivelato alcuni dettagli sulla sua gravidanza: dal nome che darà a suo figlio al mese della nascita.

Dopo le foto che hanno rivelato la sua prima gravidanza, Silvia Provvedi ha fatto alcune confessioni sul figlio in arrivo e sulle sue imminenti nozze col compagno, Giorgio De Stefano. La cantante ha svelato anche quali saranno i nomi del nascituro.

Silvia Provvedi: la gravidanza

Silvia Provvedi ha finalmente confessato qualche dettaglio riguardante la sua prima – inaspettata – gravidanza. La cantante ha rivelato che il figlio non sarebbe stato cercato, ma che sarebbe arrivato comunque perché “frutto di un grande amore”.





Lei e i suoi genitori scopriranno insieme – molto presto – se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia, e a proposito del nome che potrebbe avere la cantante ha già un’idea. “Andrea se sarà maschio, Benedetta se sarà femmina”, ha dichiarato. Per quanto riguarda invece le sue presunte nozze con Giorgio De Stefano, la cantante non si è sbilanciata: “Non mi è mai interessato il matrimonio, anche se, adesso che sono incinta, ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce.

Diamo però tempo al tempo”, ha dichiarato. Insomma, non è detta l’ultima parola, e forse dopo il parto lei e il fidanzato potrebbero seriamente pensarci.

La liaison tra i due è iniziata nel 2018, mentre Silvia era nella casa del Grande Fratello Vip e all’indomani dalla sua travagliata liaison con Fabrizio Corona, finita senza che i due avessero più alcun tipo di rapporto. Oggi Silvia sembra finalmente aver ritrovato la serenità, e a giugno finalmente il suo sogno d’amore con De Stefano verrà coronato dall’arrivo del loro bambino.