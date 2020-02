Irama e la fidanzata comprano casa insieme: l’indiscrezione

A un anno dal loro primo incontro Irama e Victoria Stella Deritou hanno deciso di comprarsi insieme una casa a Milano.

Irama e la fidanzata Victoria Stella Doritou avrebbe comprato insieme una casa a Milano: la storia tra i due, iniziata appena 1 anno fa, sarebbe diventata sempre più importante per la coppia.

Irama e Victoria: la casa

Tutto procederebbe a gonfie vele tra Irama e Victoria Stella Doritou, nonostante i due non lo abbiano mostrato pubblicamente. La coppia ha deciso di vivere la propria storia d’amore nel massimo riserbo, ma secondo indiscrezioni i due avrebbero appena comprato insieme una casa a Milano, segno che tutto procederebbe per il meglio tra loro. Irama si trova nella capitale meneghina per i suoi molti impegni musicali, la fidanzata invece per quelli legati alla sua carriera da modella.





Prima della storia con Victoria Stella Doritou Irama avrebbe avuto una liaison con Giulia De Lellis, naufragata in un nulla di fatto.

L’influencer, com’è noto, si è legata al pilota di moto GP Andrea Iannone, con cui pure avrebbe in progetto di andare a convivere.

Irama non ha preso parte al Festival di Sanremo 2020, ma sembra che il cantante abbia in serbo altri progetti per il 2020: i fan sono impazienti di sapere se ad alcuni di questi prenderà parte anche la fidanzata Victoria, che finora avrebbe preferito sfuggire alle telecamere e alla curiosità dei fan rispetto alla sua storia con Irama. I due sveleranno qualche dettaglio in più sulla loro nuova casa? I fan sono impazienti di saperne di più, ma per il momento sui social non sono spuntati indizi di nessun tipo.