Barbara de Santi si è espressa contro Gianni Sperti su Paola Barale: l’opinionista smaschera la dama e scoppiano lacrime in studio

Si prevedono puntate al fulmicotone per il Trono Over di Uomini e Donne. Le anticipazioni riportate in rete raccontato nello specifico di un tremendo scontro tra Gianni Sperti e Barbara De Santi. A far scoppiare la lite sarebbe stata per la precisione una frase detta dalla dama, la quale, dopo aver accettato un nuovo corteggiatore, ha incassato le frecciatine dell’opinionista.

Barbara De Santi smascherata

A quel punto la donna avrebbe però anche aggiunto: “Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro”. La frase è stata subito avvertita da Gianni Sperti, che ha colto in fretta l’antifona. Le parole della De Santi si rivolgevano difatti al passato dell’ex ballerino, quando era ancora sposato con Paola Barale. La stessa showgirl, solo pochi giorni fa, aveva parlato di lui a Live – Non è la d’Urso, affermando che durante il loro matrimonio era lei a “portare a casa la pagnotta”.

Paolo aveva inoltre lasciato tutti di stucco precisando come sia Sperti sia Raz Degan siano stati per lei delle vere delusioni.





Dopo le sue esternazioni, tuttavia, Barbara De Santi ha però negato che la sua frase fosse rivolta alla love story dell’opinionista con la Barale. Gianni l’ha però smascherata, mostrando delle precise prove in studio. L’ex danzatore ha fatto vedere degli screenshot dove Barbara scriveva dei commenti inerenti al tema sotto un post Instagram di qualche giorno fa. La donna è così scoppiata a piangere chiedendo scusa a Gianni Sperti e portando a sua difesa una giustificazione alquanto instabile!