Chi è Roberta Di Padua, dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Roberta Di Padua, protagonista del trono over di Uomini e Donne. Dalla carriera alla vita sentimentale: ecco cosa sappiamo della misteriosa dama.

Roberta Di Padua è una delle protagoniste dell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne. Conosciuta per la sua bellezza e per il carattere dolce ma deciso, la dama ha frequentato per un po’ Riccardo Guarnieri, ma ad oggi è single. Roberta è molto riservata sulla sua vita privata, ma non cela il suo orgoglio per il figlio Alex. Scopriamo chi è Roberta Di Padua.

Chi è Roberta Di Padua?

Roberta Di Padua è nata a Cassino nel 1982, dove è cresciuta con la famiglia. Oggi vive a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Qui ha lavorato per anni nella politica, sia a livello locale che più ampio. La donna, infatti, è stata per diverso tempo l’assistente del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abbruzzese. Sulla sua vita privata sono poche le informazioni che la Di Padua ha rivelato, preferendo mantenere riserbo sia sui social, sia durante la partecipazione a Uomini e Donne.

La dama non ha però celato di essere molto orgogliosa del figlio Alex, avuto da una relazione con Giuseppe D’Aguanno, fratello dell’ex tronista Federico.

Roberta è una delle protagoniste più apprezzate del trono over: oltre ad essere nota per la sua bellezza, ha conquistato il pubblico con il carattere dolce e sincero. Durante la partecipazione a Uomini e Donne la dama ha conosciuto diversi cavalieri. Il suo percorso sentimentale ha però attraversato molti alti e bassi. L’unico punto fermo è stata la frequentazione con Riccardo Guarnieri, che fin da subito aveva dimostrato interesse nei suoi confronti. La loro storia però è finita dopo una fuga d’amore in Puglia, in seguito alla quale Roberta aveva confessato di essere innamorata del cavaliere.

Lui invece è uscito dal programma poco dopo con Ida Platano.

La Di Padua ha continuato a frequentare altri uomini del trono over, ma ancora non ha trovato l’anima gemella. Il pubblico si chiede impaziente chi sarà il prossimo cavaliere a conquistare la bella Roberta.