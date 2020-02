Antonella Mosetti contro Antonella Elia: “Va chiusa in un manicomio”

Antonella Mosetti al vetriolo contro Antonella Elia per quanto da lei detto contro Patrick Ray Pugliese al GF Vip.

Dopo la lite scoppiata al Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese anche Antonella Mosetti – ex concorrente del Grande Fratello Vip – ha voluto dire la sua sul comportamento dell’attrice, e non è stata affatto tenera.

La lite tra Antonella Elia e Patrick

La discussione degenerata a suon di insulti tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese al Grande Fratello Vip ha lasciato tutti di stucco, e in molti si sono scagliati contro l’attrice per il suo comportamento eccessivo nei confronti del collega gieffino. Anche Antonella Mosetti ha mostrato di non aver apprezzato i suoi insulti e il suo comportamento aggressivo, per questo attraverso i social ha scritto:





“L’Elia va curata proprio pesantemente in un centro di igiene mentale. Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione così.

Una pazza. La Elia si è rivelata per quella che è”, ha dichiarato la showgirl. Antonella Elia se l’è presa con Patrick sostenendo che lui l’avesse spinta e quando un filmato della produzione ha rivelato che il gesto da parte di Patrick non ci sarebbe stato la reazione dell’attrice è stata spropositata. Antonella Elia ha urlato a Patrick “crotalo“, e l’insulto è presto diventato virale in rete. Elia si è sentita insultata anche dalla produzione, che ha accusato di bullismo contro di lei. Le cose non sembrano andare per il meglio per l’attrice, e in tanti attraverso i social hanno chiesto la sua squalifica per via del suo comportamento ingiustificato. Quando uscirà dalla casa replicherà a quanto detto da Antonella Mosetti?