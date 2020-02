Chi è Daniela D’Urso: tutto sulla sorella di Barbara

La sorella di Barbara D'Urso Daniela? In tutto e per tutto simile alla conduttrice più famosa della TV.

Barbara D’Urso ha due sorelle: Eleonora e Daniela. Della seconda sorella della conduttrice non si sa molto, ma sembra che anche lei lavori come in tv come consulente e produttrice televisiva.

Daniela D’Urso: chi è

Non si sa molto di Daniela D’Urso, sorella della conduttrice Barbara D’Urso. Le due sono molto somiglianti ma la sorella della conduttrice è solita sfoggiare una chioma biondo platino, e sembra che anche lei lavori in Tv ma come consulente.





Le due sorelle sarebbero molto legate, e infatti in più di un’occasione Daniela D’Urso avrebbe preso pubblicamente le difese della conduttrice attraverso i suoi profili social. Nel 2020 la sorella della conduttrice è balzata agli onori delle cronache dopo che Pietro Dalle Piane, fidanzato di Antonella Elia, ha dichiarato di essersi recato insieme a lei a casa di Barbara D’Urso in occasione di alcune feste. La notizia ha fatto infuriare Barbara D’Urso e dopo alcuni giorni Daniela ha specificato via social che “la diffamazione è reato”, e pertanto è parsa intenzionata ad agire per vie legali contro il noto doppiatore televisivo fidanzato con Antonella Elia.

Eleonora D’Urso è la sorella più piccola di Barbara D’Urso, e ha deciso d’intraprendere la carriera di attrice: spesso anche lei come Daniela sarebbe protagonista degli scatti social della sorella, e le due sarebbero estremamente legate nonostante abitino in città diverse.