Ilary Blasi imita Achille Lauro spogliandosi del mantello come il rapper a Sanremo: la foto della presentatrice romana

Ilary Blasi ha deciso di stupire ancora una volta scegliendo di travestirsi da Achille Lauro. Come il trapper a Sanremo nella riproposizione del san Francesco di Giotto, così anche la moglie di Francesco Totti ha deciso di prendere spunto da tale ideazione artistica. Nel corso di una festa a tema, Ilary ha dunque reso omaggio al performer romano, vestendosi come lui durante la prima serata della kermesse canora.

Ilary Blasi: “Achille idol”

Come se tutto ciò non bastasse, Ilary Blasi si è anche esibita nel brano “Me ne frego”, mimando il momento in cui Achille si è spogliato del mantello per rivelare la tutina adamitica di Gucci, ispirandosi alla quinta scena del ciclo di affreschi della Basilica di Assisi. Ilary si è travestita da Lauro in occasione della festa di compleanno di sua sorella Silvia, un party a tema dove è stata ospite insieme al marito Totti, a sua volta mascherato da Vasco Rossi. La festeggiata ha scelto invece di omaggiare Kylie Minogue, così come appariva nella clip del brano “Can’t get you out of my head”.





Achille ha letteralmente travolto il Festival di Sanremo 2020 con dei look ricercati, omaggiando il mondo dell’arte. Oltre all’abito che richiamava san Francesco, il cantante si è anche vestito come Ziggy Stardust di David Bowie, come la marchesa Casati Stampa e come Elisabetta I Tudor, la “regina vergine”.

Si può dunque tranquillamente dire che l’artista sia il vero vincitore della gara canora, divenendo sostanzialmente il simbolo della 70a edizione del 2020.