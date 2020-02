Il neo entrato Sossio Aruta ha parlato del Coronavirus ai suoi compagni: il concorrente è stato censurato e richiamato dal Gf Vip

I protagonisti del GF Vip 4, come sappiamo, sono stati informati dell’emergenza sanitaria che sta interessando l’Italia a causa del Coronavirus. Così il nuovo entrato Sossio Aruta ha pensato di farsi portavoce della situazione. Dopo essere entrato nella Casa di Cinecittà insieme a Valeria Marini, l’ex calciatore ha dunque parlato del clima di allarme generale e della quarantena per alcuni comuni italiani.

GF VIP: Sossio Aruta ripreso

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è stato però subito chiamato in magazzino. Qui il Grande Fratello lo ha ripreso per il suo comportamento, visto che il tema è troppo delicato per essere affrontato in maniera così generica. Per tale ragione, è del tutto opportuno che solo persone competenti ne parlino, al fine di evitare di fomentare un caos inutile e senza ragione.





Ricordiamo che proprio data la gravità della situazione, già Alfonso Signorini era entrato nella Casa.

Il presentatore aveva così informato i concorrenti di quello che sta accadendo nel nostro paese così come nel resto del mondo. Tutti sono rimasti ovviamente spiazzati nonché molto preoccupati dalla situazione. Qualcuno ha avuto persino delle ansie giustificate più degli altri, come Fabio Testi, dal momento che suo figlio si trova in Cina per lavoro. Proprio per questa ragione, i gieffini non solo hanno già avuto modo di parlare con un medico, ma hanno approfondito della presenza dell’esperto per fare loro qualche domanda. E come è logico pensare, lo hanno fatto anche con i nuovi entrati, ignari evidentemente dei possibili rimproveri del Gf.