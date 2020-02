Nell'ultima registrazioni di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha confessato alcuni problemi con i troni, anche per Tina Cipollari

Recentemente Maria De Filippi ha tenuto una conferenza stampa sul Serale di Amici 19, che partirà a brevissimo. Come ovvio, la signora di Canale 5 non poteva non parlare anche del caos che ha coinvolto nelle ultime ore le nuove registrazioni di Uomini e Donne. La conduttrice si è di fatto mostrata tranquilla come al solito, tuttavia ha spiegato che c’è stato qualche problema nel gestire tutti i programmi degli ultimi tempi.

Maria ha infatti parlato di un problema personale di Tina Cipollari, a seguito del quale le registrazioni di Uomini e Donne “sono state un inferno”. In ogni caso, le cose sembrano essersi risolte, almeno nella logistica. Ma cosa è successo alla bionda Vamp per scatenare questo putiferio?

Uomini e Donne anticipazioni

Se intanto vi state chiedendo la data delle prossime registrazioni, ecco dunque le ultime novità.

Da quanto emerso online, il Trono Classico non sarà registrato, mentre quello Over lo sarà domenica prossima. Per il Trono Classico non ci sono in realtà problemi, dal momento che le registrazioni sono già avanti. Per quel che riguarda il trono dei senior, invece, marca del materiale, visto che quello già registrato si esaurirà durante la settimana.





Tornando invece al caso Tina, la presentatrice non ha dato dettagli sulla problematica che sta affrontando l’opinionista. Per la verità, qualche avvisaglia aveva già fatto pensare in passato a qualche momento di crisi nello staff di Uomini e Donne. Tuttavia supponiamo si possa trattare dei preparativi della Cipollari per il suo imminente matrimonio con l’imprenditore Vincenzo Ferrara.