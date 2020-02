Giorgio Manetti ha espresso un forte parere sulla lunga permanenza di Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne: le parole del Gabbiano

Al momento risulta felicemente fidanzato, tuttavia durante la sua esperienza a Uomini e Donne Giorgio Manetti è stato molto vicino a Gemma Galgani. La donna, dal canto suo, si trova ancora nel noto dating show mariano in cerca dell’amore giusto per lei. Ma Giorgio sembra non aver dimenticato la dama, a cui ha anche riservato qualche critica.

Uomini e Donne: Giorgio commenta Gemma

Come Tina Cipollari, acerrima nemica di sempre di Gemma, anche Giorgio ritiene dunque che il tempo passato da lei in trasmissione sia ormai eccessivo. “Sono felice con la mia compagna, mentre Gemma è ancora lì, da 10 anni, a cercare l’amore”. Così ha dunque commentato l’ex cavaliere, precisando ancora: “Ti conosce tutta Italia. Non c’è bisogno di stare lì se cerchi davvero l’amore“.





“Penso che ci voglia un po’ di coerenza […] La gente non è stupida”, ha sottolineato ancora il Gabbiano.

Per poi spiegare il motivo per cui lui, al contrario di Gemma, ha invece lasciato il Trono Over di Uomini e Donne. “Maria De Filippi mi ha concesso sempre molto spazio e ho potuto dimostrare la mia vera personalità. Ma a un certo punto ho sentito il bisogno di dire basta, non ero più a mio agio. Non riuscivo più a esprimermi, a farmi capire. Non soltanto dal pubblico in studio, ma anche il pubblico a casa percepiva cose di me che non erano vere”. Per questo, dunque, l’uomo ha detto addio al noto programma d’incontri di Canale 5, trovando l’amore lontano dalle telecamere.