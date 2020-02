Trono Over, Marco Firpo torna a Uomini e Donne?

A sorpresa Marco Firpo ha fatto un'inaspettata dichiarazione a Gemma Galgani, e c'è chi ipotizza un suo ritorno a Uomini e Donne.

Marco Firpo ha vissuto un’intensa e sincera storia con Gemma Galgani a Uomini e Donne e ora, a anni di distanza, c’è chi ipotizza un suo ritorno al trono over di Maria De Filippi.

Marco Firpo torna a UeD?

L’ex volto del trono over Marco Firpo ha confessato che durante tutto questo tempo lontano da Gemma Galgani non avrebbe fatto altro che pensare a lei ogni giorno e ha dichiarato che la loro è stata “una storia d’amore vera”. Oggi c’è chi ipotizza che il cavaliere possa fare ritorno a Uomini e Donne e riprendere il filo della sua relazione con la dama del trono over che, come molti ricorderanno, non era finita nel migliore dei modi. Anche se il rapporto tra Gemma e Firpo è naufragato i due hanno mantenuto buoni rapporti, e sembra che la dama abbia sentito occasionalmente l’ex cavaliere di Uomini e Donne di tanto in tanto.





Gemma, d’altro canto, non ha mai trovato l’amore e la serenità durante la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi: dopo la storia con “il Gabbiano” Giorgio Manetti la dama ha tentato con nuove conoscenze ma finora nessuna è riuscita a conquistarla come quella con Manetti.

L’ex cavaliere del trono over ha lasciato per sempre il programma per dedicarsi a una sua attività di organizzazione d’eventi e sembra che al suo fianco oggi ci sia una nuova compagna. Giorgio Manetti ha quindi dimenticato per sempre Gemma Galgani? I fan sperano ancora in un ritorno di fiamma tra i due.