La conduttrice Caterina Balivo di Vieni da me si è esibita in una gaffe clamorosa in diretta tv.

La conduttrice Caterina Balivo di Vieni da me, il noto rotocalco in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai Uno, si è esibita in una gaffe clamorosa in diretta tv. Nel corso della rubrica del format in cui si mostra un’abitazione anonima, durante una chiamata con una signora da casa con la quale la Balivo parlava di formaggi, la conduttore ha parlato di “formaggio podalico”. Subito in studio è calato il gelo.

Caterina Balivo gaffe a Vieni da me

La gaffe è andata in scena giovedì 27 febbraio 2020. La protagonista della vicenda è stata proprio la nota conduttrice napoletana. Si è trovata a parlare con una signora che telefonava da un piccolo comune in provincia di Potenza, dicendole: “Lì c’è il podalico, il formaggio. Quant’è buono! Tu lo mangi?”.

A quel punto il pubblico presente in studio ha iniziato a rumoreggiare. La stessa Balivo si è accorta poi di aver detto una fesseria. Il podalico non è un formaggio ma un tipo di parto. Ma il peggio doveva ancora arrivare, imbarazzata della situazione, Caterina Balivio è scoppiata a ridere accasciandosi su sé stessa vicino le gambe di Jessica Notaro.

Alla conduttrice c’è voluto un po’ per riprendersi. Alla fine però Caterina Balivo si è scusata con tutti dicendo che la parola giusta è podolico. Il pubblico presente ha accettato le scuse è l’ha applaudita, unendosi alle risate. Pesante che tutto sia finito qui? Purtroppo no. La padrona di casa ha infatti affermato di essersi sentita male per le forte risate. “Mi sento male, aiutatemi.

Non mi riprenderò mai più da questa figura”, ha affermato la conduttrice.