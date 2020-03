C’è Posta Per Te: Miriana lascia Salvatore per le chat erotiche

A C'è Posta Per Te la storia di Salvatore, lasciato definitivamente da Miriana. La donna non perdona al marito i messaggi sulle chat erotiche.

Nella puntata di C’è Posta Per Te di sabato 29 febbraio va in onda la storia di Salvatore e Miriana. A volere l’incontro è stato Salvatore, che ha contattato Maria de Filippi con la speranza di poter ricucire il rapporto con Miriana, madre di suo figlio.

La donna ha raccontato in studio la sua versione dei fatti: ha lasciato Salvatore dopo aver scoperto alcuni messaggi con cinque ragazze in una chat erotica. Sgomenta, Miriana ha deciso di tornare a casa de genitori, portando via anche suo figlio di tre mesi. Salvatore non gode di buona reputazione presso i suoceri: infatti il padre e la madre di Miriana non hanno mai accettato i pregressi tradimenti dell’uomo. Salvatore infatti avrebbe avuto un breve ritorno di fiamma con l’ex moglie, proprio nel corso della relazione con Miriana.

C’è Posta Per Te, la storia di Miriana e Salvatore

Nonostante ciò, Miriana e la madre hanno deciso di comparire in trasmissione, mentre il padre ha rifiutato.

Salvatore è apparso visibilmente pentito e ha implorato Miriana in lacrime, pregandola di concedergli una seconda possibilità. Miriana si è mostrata inamovibile e ha affermato: “Quante volte hai detto che saresti cambiato? Non sei cambiato. Non possiamo metterci nei tuoi panni. Ho sbagliato io a mettermi in questa situazione“. Maria De Filippi ha cercato di mediare: “Non è l’unico uomo a fare queste cose. Non lo ha fatto perché gli mancava qualcosa di te. Devi vedere se ancora ci credi. Se ha ancora quei lati positivi che vedevi in lui“, ha detto a Miriana.

La donna è sembrata davvero delusa e ha ricordato: “Quando ho scoperto le chat l’ho preso a schiaffi, stava dormendo e l’ho svegliato a schiaffi”. Poi, nonostante le lacrime e le suppliche di Salvatore, ha deciso di abbandonare lo studio, rifiutando di aprire la busta.