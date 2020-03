A due anni dalla scomparsa di Davide Astori, la moglie Francesca Fioretti ha postato un messaggio pieno di speranza insieme alla figlia Vittoria

Per Francesca Fioretti l’amore è ancora presente nella sua vita ed è tutto per la piccola Vittoria. Si tratta della figlia avuta con Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo del 2018. La morte prematura del bomber aveva lasciato letteralmente il mondo del calcio e la sua famiglia senza parole. Il 7 gennaio scorso il giocatore avrebbe compiuto 33 anni, mentre oggi la moglie Francesca è tornata sui social postando una toccante foto in bianco e nero. In essa la si vede in riva al mare di spalle, mentre tiene in braccio la sua bimba.

Visualizza questo post su Instagram Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo , per sempre 🖤. Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti) in data: 2 Mar 2020 alle ore 1:06 PST

A corredo dello scatto, Francesca Fioretti ha scritto poche righe d’amore, rivolte sostanzialmente a Vittoria: “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre”.

Davide non è esplicitamente citato, ma è come se la sua presenza aleggi fra le righe del commovente messaggio.

Davide e Francesca, love story spezzata

Francesca Fioretti e Davide Astori hanno vissuto una grande storia d’amore, lunga diversi anni. La scintilla tra i due esplose a una festa, per poi divampare in un grande fuoco di passione. I due avevano in comune la passione per i viaggi, che ancora oggi la donna conserva e insegna alla piccola Vittoria. L’ultimo suo scatto apparso sui social ne è del resto la prova, anche se il mare che lei scruta non ha nome. Il post è stato molto apprezzato su Instagram, dove nel giro di pochi attimi ha racconto oltre 60mila like.

Qualche tempo fa, intervistata a circa una anno dalla scomparsa del marito, Francesca aveva dichiarato: “Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose”.