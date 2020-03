Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne parlando di grande movimento all'interno dello studio, soprattutto per via di Tina Cipollari

Le anticipazioni del nuovo appuntamento del trono senior di Uomini e Donne parlano di grandi sconvolgimenti. Nella puntata di martedì 3 marzo, infatti, dopo la puntata del Trono Classico i telespettatori assisteranno al primo episodio settimanale con dame e cavalieri. Si parlerà dunque sempre di Gemma Galgani, ma la protagonista sarà la sua acerrima nemica Tina Cipollari, per via di un’accesa discussione con una persona del pubblico.

Gli spoiler della nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne raccontano dunque della bionda opinionista che, osservando il pubblico in studio, si fermerà a fissare un uomo in particolare. A quel punto la vamp frusinate gli chiederà: “È la fiera del cinghiale?“. La chiara frecciatina della donna è dovuta al fatto che il signore in questione è un fan di Gemma Galgani.

Uomini e Donne: Tina sfida il fan

Qualche settimana fa, del resto, lo stesso uomo aveva detto a Tina Cipollari che non sarebbe arrivata a 70 anni.

Secondo lui, infatti, la Vamp si può solo sognare un corpo come quello della dama piemontese. Lo spettatore, che indossa una maglia rossa con la scritta “Cinghiale di Mxxxx”, farà così esplodere un vero e proprio teatrino. L’uomo è la vamp si sfideranno infatti su chi è il più magro dei due, mentre l’opinionista lo chiamerà a salire sulla bilancia.





Nel mentre, per Gemma Galgani arriveranno in studio altri quattro ex pretendenti. A quel punto la dama torinese dovrà dire per ogni cavaliere se gli aveva solo dato un bacio oppure no. Ci sarà dunque da divertirsi: non resta che godersi tutto di persona!